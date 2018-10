Visita de lujo…

… se dio ayer a la Redacción de esta casa editorial, pues el señorón “Boby” Ramos estuvo intercambiando impresiones sobre sus adorados Yaquis, ya que es un fiel seguidor del equipo de casa.

Hablando de Yaquis, el señor Marco Antonio Rodríguez está organizando un tour para el día inaugural, el 13 de octubre, en Los Mochis, Sinaloa. El viaje constará de transportación ida y vuelta y entrada al estadio. Quienes quieran asistir a esta experiencia deportiva deben comunicarse al celular 64-44-08-09-03. La información completa la tiene el propio promotor. Aparte su lugar, ya que seguramente ese camión irá a reventar en apoyo a los Yaquis de Obregón.

Ayer circuló en redes sociales un video de los avances del Estadio de Beisbol Emilio Ibarra Almada. La directiva verde asegura que habrá un aforo de más de 10 mil aficionados, y el inmueble quedará listo para el día 13, así que la duda se despeja, pues quedará concluido por completo en el noviembre, pero ya se puede ingresar sin ningún problema.

Lo que sucedió el domingo pasado en el Clásico agrava más la situación del arbitraje en México. Sea cual sea el equipo que metió gol en fuera de lugar, las cosas no deben de seguir así. Es imperativo que el VAR (árbitro asistente de video, por sus siglas en inglés) llegue a México y acabe con la incapacidad de los silbantes de nuestro país.

En cuanto al desarrollo del encuentro, éste dejó mucho qué desear, pues no se vio la garra y el hambre de ganar por ningún lado. Ambas escuadras se conformaron con la repartición de puntos y si me preguntan sobre el penal, para mí sí era, ya que el portero Gudiño tacleó al ofensivo y lo mandó al piso.

Lo que hicieron el entrenador Rogelio “Porky” Medina y el boxeador Jorge Reyes en la capital del Estado, donde golpearon a unos guardias de seguridad de un fraccionamiento privado, no tiene justificación. El alcohol tuvo mucho qué ver en su comportamiento, y la Codeson debe de tomar medidas drásticas para castigarles y no volver a permitirles ejercer el boxeo de enseñanza en Sonora, pues sea cual sea el motivo, no pueden utilizar la fuerza para lograr el fin y quede como precedente para quienes incurran en actitudes similares.

Esperemos que rectifiquen el camino y logren salir de esta, pues su imagen quedó muy dañada y tendrán que trabajar mucho para componerla.

El entrenador “Porky” Medina fue cesado de su cargo en Codeson y en cuanto al boxeador se analiza su situación para tomar las medidas en cuanto a su castigo.