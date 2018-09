Víctor Ortiz en serios problemas legales

El joven mexicoestadounidense Brandon Figueroa, hermano del ex campeón mundial Omar Figueroa, se encargará de estelarizar la velada de TGB Promotions en el Citizens Nusiness Bank Arena de Ontario, California, tras la cancelación del duelo entre Víctor Ortiz y John Molina Jr.

La pelea de Ortiz y Molina se canceló debido a las acusaciones legales que enfrenta Víctor por agresión sexual tras una denuncia realizada el 19 de marzo pasado en la que se determinó que el principal sospechoso era el ex campeón mundial Ortiz, quien se entregó el martes pasado y se le fijó una multa de 100 mil dólares.

Para evitar mayores contratiempos y al no encontrar un reemplazo de último momento para Molina, TGB y Premier Boxing determinaron que Figueroa (16-0, 11 KOs) sea el protagonista de la velada en un combate pactado a 10 episodios en peso pluma ante el colombiano Óscar Escandón, quien ya fue monarca interino de la categoría por el Consejo Mundial de Boxeo.

Escandón (25-4, 17 KOs) será, al menos en el papel, la primera prueba de fuego para Brandon, a pesar de que el cafetero no ha encontrado el sendero triunfal desde marzo de 2016, cuando sorprendió al mexicano Robinson Castellanos para asumirse entonces como el titular interino del CMB. Desde entonces tiene derrotas ante Gary Russell Jr. y Tugstsogt Nyambayar, ambas por nocaut.

Brandon es hermano del ex campeón mundial Omar Figueroa, un peleador con talento que ha tenido que lidiar con lesiones y la inactividad, pues no ha subido al ring desde julio de 2017 y de hecho ese triunfo sobre Robert Guerrero es el único que tiene en casi tres años.

Además de la batalla entre Figueroa y Molina, que será transmitida por la cadena estadounidense FS1, se va a sumar a la porción televisada de la cartelera el debut en Estados Unidos del británico Joseph Joy Joyce (5-0, 5 KOs), quien enfrentará a Iago Kiladze (26-3, 18 KOs) en una atracción especial pactada a 10 episodios.