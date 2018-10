Viajó de EU a Sonora a conocer a su novia de Facebook; está desaparecido

Lo que esperaba fuera un domingo de alegría porque al fin iba a conocer en persona al doctor Dylan Rivera, originario de Kansas City, Estados Unidos, se convirtió en una pesadilla para Daneth porque él nunca llegó. Hasta este lunes no sabía nada.

Dylan y Daneth entablaron, hace tiempo, comunicación a través de Facebook y posteriormente por teléfono. Él le dijo que iniciaría el viaje hasta Guaymas para conocerla y así lo hizo la tarde del sábado a bordo de un pick up color guinda en el cual remolcaba un automóvil Camaro.

Recorrió parte de la Unión Americana, el domingo cruzó la frontera por Agua Prieta, Sonora y entró a México. La última comunicación que tuvo con él fue a las 18:24 horas de ese día, cuando en un mensaje le informó que estaba cerca de Ímuris.

Una hora después Daneth le envió mensaje pero Dilan no lo leyó. Hizo llamada al celular, pero ésta se fue directa al buzón. Pensó que la llamada y mensaje no fueron recibidos porque quizá su amigo estaba en una zona donde no había señal para telefonía celular. Las horas pasaron y la angustia creció, así como el temor de que algo le haya sucedido al médico estadounidense.

Daneth mencionó, entre sollozos, que ya eran casi 24 horas sin saber de Dylan. Pide a Dios que esté bien y pronto lo reciba en su domicilio del fraccionamiento “Luis Donaldo Colosio”, porque quiere conocerlo en persona.

Dijo que su papá y otros familiares de este puerto ya buscaron ayuda para tratar de localizar al doctor de Kansas City, mientras que ella envió mensaje por Facebook a una hermana de Dylan para informarle lo sucedido y saber si éste se ha comunicado con ellos.

“Confío en Dios que esté bien, que nada malo le haya pasado”, expresó entre sollozos la joven guaymense, quien proporcionó el número 6221030819 para que se comuniquen las personas que tengan información sobre el paradero de Dylan Rivera quien a las 16:13 horas envió una foto con un mensaje: Rumbo a la felicidad donde el desierto se junta con el mar.

