Vengo a ganarme un lugar

“Fue una grata sorpresa cuando supe que Yaquis me había seleccionado en el Draft. Es una enorme confianza la que se está depositando en mí la cual no pienso defraudar”, fueron las primeras palabras del pitcher zurdo Marco Antonio Ramírez a su llegada al del Club Yaquis de Obregón.

Para el serpentinero oriundo de León, Guanajuato, esta será su segunda temporada dentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), ya que años atrás portó la franela de Culiacán.

“Estoy contento de regresar a la LMP y qué mejor que hacerlo con una organización con gran tradición, como Yaquis. Considero que esta es una liga muy fuerte y más competitiva. Se exige mucho por ser más corta y estoy preparado para dar lo mejor de mí”, declaró el joven de 24 años.

Marco Ramírez tuvo un buen desempeño y grandes actuaciones con los Bravos de León, en la Liga de Verano. En el primer torneo trabajó como relevo en 25 encuentros donde tuvo récord de 2 juegos ganados y no conoció la derrota, permitiendo solo 7 carreras, para una efectividad de 4.20 ERA.

“Gracias a Dios me fue muy bien en el verano. Trabajé duro y los resultados se dieron. Eso no significa que esté confiado y me sienta ya con un lugar asegurado en el equipo. Trabajaré duro para ganarme un lugar como todos los demás y responder a la confianza que me han brindado”, mencionó.

Por último, el lanzador mandó un mensaje a la afición yaqui, la cual sabe que es una de las mejores de todo México dentro de los parques de pelota.

“Desde que era más pequeño he visto que la afición de Yaquis es muy apasionada y entregada. Es una de mis metas ganarme el respeto de toda la gente de Obregón y, en especial, brindarles un bonito espectáculo con mi trabajo”, puntualizó “El Toro Loco”, como se le conoce en León.