Venezuela se cuelga la medalla de bronce

Los venezolanos le ganaron a la Selección de Corea

Venezuela consiguió una histórica medalla de bronce en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, con un triunfo de 5-4 sobre Corea.

Corea hizo un gran esfuerzo para empatar el partido en la parte alta de la séptima, pero en el cierre de la octava, Venezuela anotó la carrera de la victoria gracias a un corrido de bases agresivo. Anthony Concepción corrió de primera a tercera base con un sencillo de Leandro Cedeño y Jorma Rodríguez le ganó al tiro que hubiera terminado con un doble play para terminar el inning, permitiéndole a Concepción anotar la carrera de la victoria.

El abridor de Venezuela Nivaldo Rodríguez (abridor de Clase A de los Houston Astros) lanzó cinco entradas muy buenas, en las que permitió sólo un hit y dejó el juego con una sólida ventaja de 3-1.

Venezuela había anotado todas sus carreras sobre Yoon Joong Hyun, elegido como abridor a pesar de no haber retirado ni un out en el resto del torneo.

Con cuatro turnos al bate por delante, Corea no estaba dispuesto a rendirse y consiguió empatar el juego en la parte alta de la séptima. Venezuela había construido una ventaja de 4-1 y utilizó a cuatro lanzadores para defenderla. Maiker Pinto, quien relevó a Nivaldo Rodríguez en el sexto, permitió un sencillo a Ko Seong Min y luego salió del juego.

Miguel Burgos inició su faena con dos ponches consecutivos, pero luego Kim Chan Hyung le conectó con fuerza sobre la línea del jardín derecho para un triple y recortó la diferencia de Venezueña a 4-2. Luis García le permitió un imparable a Han Dong Hui para la tercera carrera y un doble a la barda del jardín derecho de Choe Tae Seong empató el partido. Christian Mejías atrapó robando a Choe Tae Seong para terminar el inning.

Venezuela desperdició una chance de recuperar la ventaja en el cierre del séptimo contra los envíos de Kim Ho Jun. Con un out, Jesús Lujiano bateó un doble, pero luego se convirtió en el segundo out del inning intentando robarse la tercera almohadilla. Yonny Hernández lo siguió con un doble que le hubiera permitido anotar con facilidad desde segunda.

En la parte baja de la octava, con Anthony Concepción (base por bolas) en primera, Corea llamó a Lee Won Joon. Leandro Cedeño vino con su segundo hit del partido, llevando a Concepción a tercera. Jorma Rodríguez bateó hacia la zona del short stop, y Corea forzó el out en segunda, pero Rodríguez venció el tiro a la inicial, permitiéndole a Concepción anotar la carrera de la victoria. En la parte alta de la novena Iván Andueza, que había ingresado por Mejías con un out en el cierre de la octava, recibió un sencillo de Yen Jinwon. Luego Corea falló en poner al corredor en posición anotadora cuando Choi Ji Hoon tocó la bola, pero la defensa retiró el out forzado en segunda. Andueza sólo enfrentó dos bateadores más y consiguió el triunfo.