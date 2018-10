Ven mala calidad en obras del Centro

Ma. Guadalupe Vázquez

A unos días de concluirse la obra de modernización del Centro Cívico, que realiza el Patronato de Parquímetros, locatarios del Mercado Municipal Manuel Ávila Cama­cho aseguran que es una obra de mala calidad.

Yolanda Robles Flores, comerciante del lugar, informó que aún no entregan el inmueble y en las maceteras se filtra el agua, además de que se está cuarteando la banqueta.

“Todavía no entregan y están mal las cosas. Definitivamente no usaron mate­rial de buena calidad o los ingenieros no supieron hacer bien el trabajo”, expresó.

Señaló que solicitaron alcantarillado pluvial en el área de carnicería, pero hicieron caso omiso y el agua se estanca cuando lavan los pisos.

Jesús Ayala Fausto comentó que es­peran que la constructora que realiza la obra afine todos los detalles antes de entregarla.

“Definitivamente es una obra que nos ha quedado a deber. Primero no se entregó en tiempo y forma y va muy atrasada, además de que es imperfec­ta”, concluyó.