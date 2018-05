Ven en asesinato advertencia política

Coalición de Juntos Haremos Historia considera que se enrarece el clima político

Por: Demian Duarte

Los dirigentes de los 3 partidos que integran la Coalición Juntos Haremos Historia consideraron que el clima político en la entidad se ve enrarecido con el crimen perpetrado el fin de semana en contra del ex alcalde de Ónavas, razón por la que hicieron un llamado a las autoridades del estado para que controlen la situación de inseguridad.

En rueda de prensa, Jacobo Mendoza de Morena, Jaime Moreno Berry del PT y Martín Preciado del PES, manifestaron que hay indicios de que se trató de una advertencia política y no de un ajuste de cuentas entre narcos, como se ha querido interpretar.

Esto en relación al asesinato del ex alcalde de Ónavas, Manuel Carlos Munguía Estrella, que fue levantado y asesinado junto a otra persona la noche del sábado, para ser localizado muerto la madrugada del domingo.

Jaime Moreno Berry, dirigente del Partido del Trabajo en Sonora, consideró muy peligroso que esto ocurra con el esposo de su candidata a presidenta municipal de ese municipio, Ana Cecilia Navarro, y que las autoridades de Seguridad Pública y el responsable de la gobernabilidad interna en la entidad no sean capaces de dar la cara y ofrecer una explicación clara de lo ocurrido.

Enfatizó que este crimen es el corolario de una serie de hechos criminales que ha afectado a candidatos de la coalición, pero que reflejan un clima de inseguridad.

Además hay campañas negras en curso, algunas personas vandalizaron la casa de Ana Gabriela Guevara y hemos tenido situaciones que rayan en la violencia”

Jacobo Mendoza, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional dijo que bajo esas circunstancias es necesario que la máxima autoridad en el estado de un golpe en la mesa y exija a sus funcionarios que controlen la situación, porque es preocupante que Sonora ahora forme parte dude la estadística.

“Es inaceptable que ahora Sonora pase a formar parte del salvajismo político”, acotó.