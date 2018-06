Vecinos del Sahuaro demandan servicios

Desde el 2016 que les entregaron las viviendas, siguen en las mismas: Núñez Bernal

Los vecinos de la colonia El Sahuaro descartaron que su manifestación tenga tintes políticos, cuando lo que están reclamando son servicios públicos y que se dignifique la colonia.

“Desde que nos entregaron las viviendas, el Gobierno municipal incumplió, ya que las casas no estaban terminadas, no tenían cableado, ventanas, puertas, ni sanitarios”, afirmaron.

Reyna Cristina Núñez Bernal dijo que como pudieron instalaron lo que hacía falta, además de realizar el pago correspondiente, y los interese cuando no cumplen en tiempo y forma con el pago.

Reiteró que este movimiento no tiene tintes políticos, “simplemente queremos vivir dignamente, hasta ahora contamos con agua potable y tenemos que hacer el pago para que se conecte el servicio”.

Agregó “tenemos que pagar 2 mil y feria para que nos instalen el medidor y hay gente de la tercera edad, discapacitados que ganan muy poquito y todavía el Ayuntamiento no quiere esperar para que realicen el pago”.

Demandamos balastreo de calles, alumbrado y seguridad pública. Este asentamiento se construyó en la pasada administración y se hizo con recursos federales, municipales y de los mismos beneficiados.

Otro problema que tienen los vecinos de este sector, dijo, es el número de casas abandonadas que están invadidas, ya que se entregaron a gente que no la necesitaba.

En total fueron 73 viviendas las que entregaron sin terminar y nunca se les descontó un peso por esto.

ATIENDEN MANIFESTANTES

Los vecinos fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento de Cajeme, Marcelo Calderoni Obregón, quien se comprometió a atender sus demandas, como el balastreo de calles y la seguridad.

Además se va a revisar la situación en la que se encuentran las viviendas que no han sido ocupadas por sus dueños, las cuales podrían ser reasignadas.