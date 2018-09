Ve bien Canaco Policía Comercial

Ya tenían la inquietud desde hace varios años, dice el dirigiente

Fabián Pérez

La Policía Comercial que se proyecta para Navojoa a partir de diciembre de este año servirá mucho para disminuir los robos en los negocios, declaró Gabriel Robinson Bours Melis.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Mayo (Canaco) indicó que siembre había sido una necesidad de los agremiados y en general de los sectores productivos contar con una corporación especial para el sector.

“Siempre, y desde hace muchos años, la inquietud de contar con una Policía Comercial, ya que últimamente se han presentado algunos robos en comercios y el índice se estaba elevando,” aseguró.

Comentó que en los próximos días podrían reunirse con autoridades municipales para incluir este proyecto en la agenda municipal.

Manifestó que también los comerciantes están viendo como participar en el proyecto, ya que la idea es apoyar a la autoridad para que se haga una realidad.

“Debemos hacer una sinergia para que el proyecto funcione. Estamos en el mismo canal con las autoridades y ojalá que éste se implemente en esa fecha, porque habrá mucho flujo de personas con motivo de las fiestas decembrinas”, aseveró.

Indicó que los robos a establecimientos están siendo frecuentes, aunque reconoció que muchos de los comerciantes no denuncian porque creen que no se investigará y no se detendrá a los responsables.