Vasyl Lomachenko busca unificar títulos

El campeón mundial peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el ucraniano Vasiliy Lomachenko, mostró su variedad de trucos de entrenamiento ante la prensa de California en el Boxing Laboratory, mientras se prepara para su próximo reto.

Lomachenko (11-1, 9 KOs), quien ha ganado títulos mundiales en tres categorías de peso en tan sólo 12 peleas profesionales, buscará unificar títulos por primera vez como profesional cuando enfrente al campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el puertorriqueño José ‘Sniper’ Pedraza (25-1, 12 KOs), el 8 de diciembre en el Hulu Theater del Madison Square Garden.

Esto fue lo que Lomachenko tuvo que decir durante el entrenamiento de medios.

Sobre su pelea ante José Pedraza señaló:

“Tuve un largo descanso (después de la cirugía del hombro). Estoy deseoso de ver cómo me siento y de enfrentar a un oponente duro como Pedraza. No he tenido mucho tiempo para ver sus peleas”.

Sobre potencialmente unificar todos los títulos del peso Ligero comentó:

“No puedo esperar. Después de esta pelea, se abrirán muchas puertas. Las peleas de unificación de títulos son buenas para el deporte del boxeo”.

Sobre futuros oponentes indicó:

“Me encantan los retos. Eso es lo que me motiva. Quiero enfrentar a todos los mejores. Estoy abierto para enfrentar a cualquiera”.

Sobre su pelea con Jorge Linares preciso:

“Fue la primera vez que fui derribado como profesional. Después de la caída, regresé y terminé la pelea. Fue una pelea dura, pero mostré el corazón de un campeón”.

Sobre si una posible pelea ante Mikey García dijo:

“Espero que suceda. Podemos ver en el futuro porque mi próxima pelea es contra Pedraza.