Vandalizan estrella de Michael Jackson

La estrella de Michael Jackson en el Paseo de la Fama en Hollywood fue vandalizada con grafiti y fue su propia hija, Paris Jackson, quien acudió a limpiarla. Paris mencionó a través de su cuenta de Twitter que se había enterado de este suceso gracias a un amigo:

“Estaba en el departamento de un amigo que vive básicamente al lado y otro amigo mío dijo que vio esto anoche, afortunadamente había un Walgreens a media cuadra. Aparentemente no es su verdadera estrella, pero bueno, ese sigue siendo su nombre”, manifestó la hija de Michael.

Asimismo, Paris le respondió a otro fan que no cree que haya sido intencional: “No creo que haya sido intencionalmente dirigido contra él. Creo que probablemente solo fueron algunos jóvenes. Pero para mí, un nombre es un nombre, y no podría simplemente haberlo escuchado y no ir a verlo por mí misma”, dijo la modelo.

Sin embargo, antes de limpiar la estrella con el nombre de su padre, la modelo externó su molestia ante este lamentable hecho.

“Algunas personas no tienen f*****g respeto, entiendo que hay una diferencia entre el emblema de la radio y el registro, pero un nombre es un nombre”, concluyó.

Después de acudir a limpiar la estrella, sus seguidores le manifestaron su admiración por tomar la iniciativa y manifestar el inmenso amor que siente hacia la memoria de su padre.