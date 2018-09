Van por más deuda para hermosillenses

Por: Denisse Robles

Actualmente se analiza la posibilidad de obtener un crédito a corto plazo por alrededor de 120 y 130 millones de pesos, para el pago de aguinaldos, señaló la presidenta municipal Célida López Cárdenas.

Manifestó que con la situación económica que se tiene, el Ayuntamiento es insostenible, por lo que incluso se contempla hacer un llamado a la ciudadanía para adelantar los pagos del predial.

“Tenemos una situación financiera muy compleja, necesitamos y estamos valorando el empezar a hacer un llamado a la ciudadanía para adelantar el pago del predial, que finalmente es el único ingreso que tenemos como Ayuntamiento.

Estamos en la mejor disposición de eficientar nuestros servicios públicos, pero sí estamos atados de manos porque no tenemos la posibilidad de salir adelante”, comentó.

Dijo que de obtener este crédito podría alcanzar además para el pago de una quincena y pudiera ser que un poco de gasolina, mencionó además que la ley contempla a los nuevos alcaldes la posibilidad de obtener un crédito a corto plazo.

Agregó que este sería para pagarlo en cinco meses, no a largo plazo porque por la situación financiera del Municipio no se puede, debido que mencionó que solamente le dejaron en la cuenta dos millones de pesos.