Va aún para largo retiro de concesiones

Por: Mónica Miranda

Para que el Gobierno estatal logre retirar las concesiones a los actuales transportistas que mantienen a su cargo el servicio, pueden pasar hasta cinco años, de acuerdo con datos históricos de 2012 cuando se inició un proceso para cancelación, la cual no procedió, indicó Medardo Chávez Sánchez.

El vicepresidente de la empresa concesionaria Sictuhsa dijo que el primer paso es notificar por escrito a cada uno de los más de 400 concesionarios que hay en Hermosillo, la intención de retiro de este permiso, lo cual, aseguró, no ha sucedido.

“Después de esa notificación, el socio comparece y solicita al juez que se inicie la defensa, en caso de que lo hagan, pero ahorita todavía no lo hacen, y los argumentos por los cuales están procediendo a cancelar esa concesión, el argumento ahorita es por la ineficiencia en el servicio, lo cual es fácilmente comprobable que es por la insuficiencia de los insumos”.

Explicó que este proceso además de tardado es difícil de lograr, ya que se va a tribunales y los transportistas muestran el derecho que tienen de continuar operando dicho servicio de transporte urbano.

Detalló que durante la administración de Eduardo Bours, cuando estaba de director del Transporte, Jorge Durán, se comenzó el proceso de cancelación de concesión a Javier Murrieta y después de 5 años de comparecencias en los tribunales, el juez le dio la razón al concesionario.

“Específicamente no se logró, al quinto año el juez no le dio la razón al Gobierno, es tan difícil porque necesitan argumentos”.