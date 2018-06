Uva de Sonora para el mundo

Casi 20 millones de cajas exportarán este año los productores de la zona de Hermosillo

Por: Mónica Miranda

Este año los productores de uva de mesa en Sonora lograron una producción de 19.5 millones de cajas de las que, 16 millones serán para exportación y 3.5 millones permanecerán en el mercado nacional después de concluir el periodo de cosecha, indicó Marco Antonio Molina Rodríguez.

El presidente de la Asociación de Productores de Uva de Mesa dijo que en este ciclo se registró una baja en la producción, luego de que en 2017 el fruto cosechado fue de 25 millones de cajas; sin embargo, no esperan una afectación para el sector debido a que el precio rondará ligeramente por encima al del año pasado.

Por cuestión climatológica, señaló que en este ciclo la uva se cosechó con un tamaño menor a los anteriores.

“Este año la uva, por condiciones climatológicas, no dio tamaños muy grandes, pero se le avisó al mercado y este ya estaba preparado, una de las funciones fundamentales de la asociación es estar informando al mercado la producción y qué esperar para que no haya sorpresas”.

Mencionó que solicitarán apoyo a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) para promocionar la uva en mercados internacionales, además de EU.

“En septiembre vamos a estar en Hong Kong, después en Berlín, así estamos viendo las distintas ferias para hacer promoción y así tener mayor capacidad de expansión”.