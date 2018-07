Una gran disyuntiva: los toros o la música: Napoleón

EL UNIVERSAL.-

Las decisiones del cantante y compositor José María Napoleón son como una corrida de toros: se tiene que dejar el alma en el ruedo a pesar de que no sean la mejor opción.

“Mi trayectoria artística ha tenido muchos altibajos porque me guío mucho por lo que siento y me dejo llevar por ello. Si yo pensara más las cosas, hubiera firmado contratos más inteligentes. Me he dado cuenta que tomé decisiones intempestivas” Napoleón

Recuerda que en algún punto de su carrera, su compañía le dijo: “no puedes torear porque el seguro de vida no ampara el riesgo al que estás expuesto, así que toreas o cantas”.

Desde su niñez, José María quería ser torero y se le hizo fácil apostar por incursionar en la fiesta brava.

“Fui buen negocio para muchos empresarios en los toros, pero no para mí, porque me sumergí demasiado en ello dejando lo que me apasiona, la música”.

El llamado “Poeta de la Canción” menciona que las dos cosas han sido difíciles, porque una fue a tiempo y la otra a destiempo, lo que le ocasionó perder el balance en su vida, a tal grado de preguntarse por qué lo hizo, pero finalmente se inclinó más por el lado del canto, y externa que la música es un “toro muy noble”.

Napoleón se presentará el 31 de agosto en el Auditorio Nacional, para mostrar 40 años de trayectoria, además de que interpretará los temas de su reciente disco “El poeta de la canción”.