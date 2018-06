¿Una crisis de fin de sexenio?

Por: Demian Duarte

Complicado panorama el que se encuentra México, justo a tres semanas de la jornada electoral que podrá marcar historia respecto al rumbo del país.

Las cosas en materia de economía y en específico de los acuerdos hacia el exterior, se plantean como un crucigrama en la fase final del Gobierno de Enrique Peña Nieto, donde el precio del dólar está cerca de los 21 pesos, como inicia esta semana, es sólo el termómetro para medir la temperatura de un entorno bastante caliente, donde Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y, en particular el presidente Donald Trump, sigue dictando medidas por capricho y sin considerar las afectaciones que esto pueda traer a las relaciones de su país con el exterior, sino a la misma industria y sector agropecuario norteamericanos.

Usted sabe, recientemente Trump determinó, de manera unilateral, imponer nuevos aranceles al acero y al aluminio que sus país compra en México, Canadá y la Unión Europea, y ahora está entrando un serio diferendo con el Grupo de los 7 países más sólidos en materia industrial y económica, y es ahí donde no se entiende su juego. Una cosa para Estados Unidos es jugar con México, que al final tiene una relación de interdependencia económica con ellos, y otra es jugar el mismo juego con Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia y el Reino Unido, pues esto puede desencadenar en una crisis superior, en la que todos y cada uno de los anteriormente mencionados tenemos algo que perder.

Para México, este asunto llega en el peor momento posible, al menos en la lógica del Gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ya es un hecho que no habrá un nuevo Tratado de Libre Comercio este año y que se llegará al proceso político en medio de una tormenta económica, que amenaza con salirse de las manos y convertirse en la crisis de fin de sexenio que nadie quería ver. Y mire, el detalle es que esa situación es enteramente responsabilidad del presidente Peña Nieto y su equipo económico y de negociadores, que no han sabido encontrar el camino y la solución para tomar los acuerdos del caso con el Gobierno de Trump.

Tendré que decir, en descargo de ellos, que el presidente del país vecino se pone en el mismo plan con Canadá y los países del G-7; sin embargo, también habrá que mencionar que todas esas naciones tienen economías sólidas y que su relación con Estados Unidos puede ser de igual a igual, mientras que a México el diseño de su economía y en especial el haberse centrado históricamente en la relación con el vecino país del norte, la situación le puede costar mucho más que una fuerte derrota electoral del partido gobernante y un periodo de inestabilidad económica.

Es decir, podríamos llegar al escenario de que una crisis de fin de sexenio se instale trayendo un encarecimiento súbito del dólar y un nuevo escenario, que no necesariamente es trágico, pero que ocupará de grandes dotes de negociación y la posibilidad de tomar acuerdos multilaterales a fin de suplir lo que ahora nos está faltando en la relación con el país del norte.

Al final, esto no es ninguna novedad. Desde que anduvo en campaña, Trump insistió en culpar a México de todos los problemas de su país, sin voltear a ver la propia responsabilidad de sus actores económicos, o incluso el rol de fenómenos como la globalización económica y la mecanización de su producción en esta realidad.

La retórica de Donald Trump ha convertido el país más globalizado del mundo en el principal globalifóbico y esto, por naturaleza, trae un cambio de rumbo y de paradigma económico en un momento en el que ser nacionalista se ha convertido ya no en una moda, sino en una necesidad.

***

Por cierto, por ahí se ha dicho como argumento a favor del actual Gobierno, que México es la economía número 11 del mundo, y es algo que es cierto, el principal problema del país no es su economía, sino el crecimiento mediocre que el actual programa económico propicia y, muy en especial, la muy abierta brecha entre los que poseen más y los que menos tienen.

Es por eso que el país clama por cambiar en esa realidad, y ese aspecto es el que los partidos no están observando, porque al final del día el secreto de ya saben quién en las preferencias electorales, no es otro que el programa económico enfocado a fortalecer el mercado interno, impulsar una lógica nacionalista.

En pocas palabras, y citando a William Clinton (“es la economía, idiotas”), habrá que decirles a los otros candidatos que el tema de fondo es la economía; sin embargo, no como la entiende Ricardo Anaya o como la ve José Antonio Meade.

En este aspecto, Andrés Manuel López Obrador tiene un mensaje claro y muy concreto. No se pierdan.