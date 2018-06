Una buena elección, el deseo de Alan Tacher

Alan Tacher divide su tiempo entre México y Estados Unidos, pero el 1 de julio vendrá específicamente para cumplir con su papel de ciudadano: votará para elegir al presidente de México. “Basta de corrupción, basta de inseguridad, basta de muchas cosas, ojalá lo podamos lograr con las elecciones”, dijo el conductor de “Al final todo queda en familia”.

“Voy a venir a México a votar, tengo mi IFE perfectamente bien, todo listo y claro vengo a dar mi voto porque no puedes exigir si no votas, si no contribuyes”.

“Ojalá que sean unas elecciones buenas, eso es lo que más esperamos todos los mexicanos, que este sea un país mejor, que sean unas buenas elecciones, haya o no haya Mundial, no es pretexto para que no salgamos a votar todos y exigir nuestro derecho como ciudadanos y que este país que tiene tantos recursos mejore cada vez más”.

Hablando del Mundial, Alan compartió que conducirá un programa de deportes para Univisión durante el mes que dura este evento futbolístico, estará junto a Danilo Carrera, y además seguirá con el matutino “Despierta América”, por lo que bromeó diciendo que dormirá en los ratitos que pueda.

Mientras tanto, continúa contento por los resultados que cada semana tiene el programa de concursos “Al final todo queda en familia”, con el que ha llegado a miles de hogares latinos que incluso han superado en audiencia a series como la de Luis Miguel.

En su opinión, los formatos de concursos jamás caducan, y cuando das la oportunidad a los niños de llevar la batuta, de tomar decisiones por toda la familia y además, reírse tienes varios puntos a tu favor. Además, que todo esto ocurra en un momento en el que la infancia pareciera estar marcada por la tecnología, mejor.

”Hay muchos factores como las redes sociales, como los celulares que creo que están volviendo zombis a nuestros jóvenes, me pasa incluso con mis hijos y más yo que tengo de todas las edades, colores y sabores”. La producción de Lalo Suárez va en su programa número cinco de 10 que acordaron grabar.