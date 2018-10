Una baja en PES: diputada a Morena

Por: César Fraijo

La diputada Yumiko Palo­mares Herrera anunció que desde la semana pasada re­nunció a las filas del grupo Parlamentario del PES para sumarse a la bancada de Mo­rena. Asegura que es funda­dora y sus ideales están con ese partido.

La representante popular del Distrito local X con cabe­cera en Hermosillo, recordó que ella inició las internas para la elección del 1 de julio en Morena, pero a la hora de registrarse lo hizo bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES).

“Por estrategia me fui a la bancad del PES. Se platicó con el dirigente que me iría a esa bancada pero mis ideales están Morena. En anteriores sesiones Montes Piña (coordi­nador de la bancada del PES) hizo un pronunciamiento, del cual no nos tomó en cuenta y no son mis ideales”.

Recordó que el Artículo III de la Constitución dice que ningún diputado puede ser obligado a permanecer en un grupo parlamentario con el cual no promulga y que no pasaría tres años en conflicto con el coordinador de la ban­cada.

Palomares Herrera dijo que desde el jueves o viernes presentó la renuncia por es­crito a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y que sus asesores jurídicos ya revisaron el caso y es viable su integración a la bancada de Morena.

