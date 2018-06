Última oferta a Genady Golovkin

La decisión ahora es de Gennady Golovkin. Golden BoyPromotions y “Canelo” Álvarez pusieron en la mesa una última oferta para que el kazajo acepte la segunda pelea para el próximo 15 de septiembre, y tendrá hasta este miércoles al mediodía para aceptarla.

Eric Gómez, presidente de Golden BoyPromotions, dijo a ESPN que a más tardar esperan anunciar al rival de “Canelo” este 14 de junio, ya sea Golovkin o cualquier otro rival. Dijo que Daniel Jacobs ya aceptó los términos, que Billy Joe Saunders está también avanzado y que hay un par de peleadores más, incluyendo a Gary O’Sullivan, que siguen estando en la terna y casi arreglados, pero siguen en espera de GGG.

“Esta es una pelea grande, mucho más grande que la primera, sentimos que hay mucho interés por lo que ha pasado, por la controversia, desafortunadamente la pelea no se dio en mayo, pero por la forma en que se dieron las cosas, creemos que será más grande, y por eso ‘Canelo’ le quiere dar esta pelea a los fans”, dijo Gómez, quien explicó que la oferta a Golovkin fue de una división de porcentajes en las ganancias de 57.5% para “Canelo” y 42.5% para Golovkin. “Es muchísimo el dinero que dejaría ir”, recalcó Gómez.

Aunque ya tienen algunos días renegociando la segunda batalla, las charlas se intensificaron en Nueva York, durante la exaltación de la Clase 2018 en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, pero no hubo acuerdo porque Golden Boy quería 60/40 y Golovkin 55/45. Al final la oferta es justo a la mitad de los intereses de ambos y GGG tiene hasta el mediodía de este miércoles para dar el sí, o el no.

“Ya hemos perdido mucho tiempo, negociamos esta oferta dos meses, ya es hora de tener una decisión, en lo personal creo que no quieren la pelea, tiene temor de pelear con ‘Canelo’, no por miedo, porque los peleadores no tienen miedo, pero tiene miedo de perder, tiene temor a perder, porque quizá lo retiren, (GGG) es grande edad, es la última, si quiere la pelea, vamos, y si no, que lo diga”, indicó el promotor californiano.

Explicó Gómez que ya tiene avanzadas otras opciones para “Canelo”. “Daniel Jacobs o Billy Joe Saunders, entre los dos, para nosotros cualquiera de los que esté listo y dispuesto a tomar la oferta.