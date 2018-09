Truncan sueño de menor para mantener a su familia

Iba de Guatemala hacia EU, pero es detenido en Sonora

Mónica Miranda

Su propósito de darle una mejor vida a su familia en Guatemala, quedó truncado cuando fue detenido por oficiales de migración en la Carretera Guaymas-Hermosillo este martes junto con una caravana de aproximadamente 50 migrantes que se dirigían a la frontera, para cruzar a Estados Unidos.

Elmer, de 17 años, fue el primer menor en pisar el albergue Tin Otoch en Hermosillo, quien al salir de su país asumió la responsabilidad de mantener a su familia asentada en Guatemala, a la cual le enviaría dinero desde Estados Unidos, donde pretende encontrar trabajo.

Al ser el mayor de tres hijos y el único en condiciones y con edad justa para salir a trabajar, decidió emprender el viaje, dado que su padre padece diabetes desde hace 12 años, enfermedad que lo mantiene postrado en una cama y le impide hacerse cargo de los gastos de la casa.

“Mi papá no puede trabajar, por eso me vine, tiene diabetes, desde hace 12 años, tengo dos hermanos de 7 y 14 años, mis papás no querían que me viniera pero ya al ver la situación como estaba de que no hay trabajo ni nada, me dijeron que me viniera”.

Soportar el calor, en un espacio reducido al interior de un vehículo, fue el momento más duro para el joven migrante en su trayecto hacia la frontera, pues a todos los migrantes que viajaban los ocultaron en la caja de una camioneta cubiertos con una lona.

“Lo más difícil del viaje fue cuando nos metieron en un carro, juntos a todos, nos taparon con una lona y hacía mucho calor, era un carro y nos tiraron una lona, veníamos como seis, juntos todos, no nos podíamos ni mover, fue bastante tiempo como seis horas”.

En dos semanas Elmer estará de regreso en su país, pues las autoridades estatales ya preparan los trámites de su retorno, sin embargo, el menor asegura que no se rendirá y tan pronto esté en Guatemala, tomará un transporte de regreso a México, para intentar cruzar de indocumentado a Estados Unidos.