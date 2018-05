Troylos lidera la Liga José Julián Quiroz

Por: Armando Valenzuela

Luciendo un pitcheo dominador, el conjunto de los Troylos consiguió par de victorias por blanqueadas sobre Piratas del Campo 16, manteniéndose en la cima de la actual temporada de la Liga de Beisbol José Julián Quiroz.

Por la mañana, en el primero de la serie, los Troylos se apoyaron en la sólida serpentina de Ernesto Velázquez, para pintar de blanco a los Piratas, a los que vencieron 10 carreras a 0.

Velázquez lanzó pelota de solamente tres hits, redondeando su labor con una base por bolas y diez ponches, llegando a retirar a los últimos 12 bateadores en riguroso orden.

La derrota fue para la cuenta de Francisco Moroyoqui, al que le anotaron dos carreras en la segunda entrada, una con elevado al jardín central de Carlos Cruz y la otra con sencillo de Roberto Ruiz.

Un episodio más tarde, Troylos volvió a hacer daño, timbrando su tercera rayita del juego con imparable de Juan C. Gastélum, agregan dos en la cuarta con dobletes ligados de Alejandro Nájera y Felipe Leyva, cerrando la cuenta con cinco en la sexta, donde Carlos Gaxiola produjo dos.

Por Troylos, Ernesto Ortega de 3-2, Alejandro Nájera de 4-2, Felipe Leyva de 3-2 y Juan C. Gastélum de 4-4.

Por la tarde, vuelve Troylos a pintar de blanco a los Piratas, a los que vencieron 13-0, siendo el autor de la blanqueada Juan Roberto Rábago, que llegó a 3-0 en la campaña.

Julio Mota fue el pitcher derrotado, necesitando del auxilio de Martín Aguiliz y de Manuel Mota.

Fue rally de once carreras en la segunda entrada el que dio rumbo a la victoria de Troylos, con triple con las bases llenas de Carlos Gaxiola, productor de tres anotaciones.

Los del Tobarito abrieron el marcador en el primer episodio, anotando una con sencillo de Felipe Leyva, agregaron las once de la segunda entrada y cerraron la cuenta con una en la tercera con jonrón solitario de Luis Valenzuela.

Roberto Ruiz le sonó de 3-2, Luis Valenzuela de 4-2, lo mismo que Carlos Gaxiola y Jorge Cebreros de 3-2.