“Trato de ser mejor persona”

“Una enfermera —recuerda Adrián Uribe— me dijo que un día me saludó (en la calle) y ni siquiera volteé a verla pero que ahora ¡me estaba bañando!; nunca se sabe qué va a pasar”.

Entre abril y mayo, el comediante estuvo en internado en terapia intensiva por una oclusión intestinal, siendo sometido a tres operaciones y el retiro de 50 centímetros de intestino delgado.

Pensó que no saldría vivo y fue en uno de esos momentos, ya en recuperación, que reflexionó sobre la vida y platicó con la enfermera. “La vida sigue rodando contigo y sin ti, no todo es trabajo, siempre he tratado de convivir y darle tiempo a mi familia, y ahora más.

Lo que sueñas de pronto se acaba, nadie sabe cuándo, ahora he tratado de ser mejor humano.

”Nunca he menospreciado a la gente, siempre doy tiempo, pero estando ahí pensaba que quería caminar y que me pidieran más fotos”, señala de buen humor. Este viernes, Uribe partió a Rusia, invitado por Televisa, para pasar una semana de vacaciones y ver el partido de octavos de final entre México y Brasil.