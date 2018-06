Transporte deficiente afecta el desarrollo

Déficit de camiones y 50% chatarra, males que pegan en la economía

Por: Francisco Minjares

La deficiencia del transporte urbano en Cajeme no sólo da un mal aspecto a la ciudad, sino que afecta de manera directa a los trabajadores y estudiantes de la localidad.

Con un déficit de más de 100 camiones el transporte de Obregón carece de rutas pertinentes, frecuencias de paso que ayuden a que los trabajadores lleguen a tiempo a las empresas y sobre todo de unidades dignas para los usuarios.

De acuerdo al Sindicato del Autotransporte en Obregón, el 50 por ciento de los camiones que representan aproximadamente 90 unidades, están en mal estado, son camiones chatarra o carros emergentes que no cumplen las condiciones para circular.

El dirigente del sindicato, Luis Acosta Cárdenas, dijo que no ha habido novedades sobre la posible llegada de nuevos camiones.

Esto afecta de manera directa al comercio, restaurantes y otros sectores, sobre todo los del centro de la ciudad, ya que las altas temperaturas, sumado a los camiones obsoletos, hacen que la gente no quiera salir o que vaya a los centros comerciales más cercanos de su zona, sobre todo porque ya hay alternativas en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo a reportes de inspectores de la Delegación del Transporte, las líneas con más deficiencias son la 1, la 5, la 6 y la 11, las cuales tienen unidades en mal estado, con malos tratos de parte de los operadores o con frecuencias de paso muy tardadas.