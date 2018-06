Transparencia, sólo en discurso

Candidatos a la Alcaldía de Cajeme no consideran obligatorio presentar declaración patrimonial, sino hasta ser funcionarios

Luz del Carmen Paredes

Aunque su discurso es contra la corrupción y a favor de la transparencia, algunos de los candidatos a la Alcaldía de Cajeme han omitido su declaración 3de3 y esperarán a ser funcionarios para realizarla.

Para Rodrigo Bours Castelo, el hecho de que tiene “muchos centavos y todos en Cajeme lo saben”, no considera necesario, aunque lo ha pensado, exhibir su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

El candidato a la Presidencia Municipal por la vía independiente afirmó que el ser multimillonario lo exenta, de alguna manera, de presentar su declaración patrimonial.

Resaltó que no está obligado y no sabe si debe hacerlo.

“No sé, fíjate. No sé. Tengo muchos centavos y lo he pensado, pero como no estoy obligado a hacerlo”, deslizó.

Rafael Delgadillo Barbosa indicó que, aunque no ha realizado la 3de3, como ciudadano cada año hace su declaración fiscal.

El aspirante a la Alcaldía de Cajeme por el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática (PAN-PRD) dijo que como funcionario sí estaría en la forzado a cumplir con este requisito.

SIN OBLIGACIÓN

Aunque los candidatos a puestos de elección popular no tienen obligación de presentar su declaración patrimonial, indican analistas políticos, si quieren ser coherentes con su discurso de trasparencia y rendición de cuentas, deben hacerlo.