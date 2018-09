Transición ordenada evitó inestabilidad financiera: AMLO

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que la transición de Gobierno pacífica y ordenada que se vive en el país no ha producido desequilibrios ni desconfianza y menos inestabilidad financiera en México.

Durante su segundo acto del día de ayer, en el inicio de su gira de agradecimiento por el país, recordó que algunas voces decían que si se daba un cambio en México habría una fuga de capital y devaluación.

Sin embargo, señaló desde Mazatlán, Sinaloa, “nada de eso ha habido porque hemos actuado de manera responsable pensando en el interés general, en el interés de la nación”.

En este marco, López Obrador anunció que en la próxima administración federal, que él encabezará, se fortalecerá al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), “se va a transformar y va a ser el banco del bienestar del pueblo”.

En el primer día de su gira de agradecimiento por el país, el presidente electo presentó a quien será el responsable de la Ayudantía, Daniel Asaf, quien estará a cargo de un equipo de 20 personas quienes procurarán que en los actos públicos que realice haya orden y pueda tener contacto y comunicación directa con la gente.

NO LE VAMOS A FALLAR AL

PUEBLO, DICE LÓPEZ OBRADOR

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante su primer acto de la gira de agradecimiento en Nayarit, que honrará todos los compromisos que realizó durante la pasada campaña electoral y no le fallará al pueblo de México.

En el evento que se realizó en el parque La Loma, de Tepic, detalló: “Vamos a honrar nuestros compromisos y no le vamos a fallar al pueblo de México”; también llamó a buscar entre todos la transformación del país con unidad.

Explicó que se eligió esta entidad para comenzar la gira de agradecimiento, debido a que en el acto que realizó durante la campaña presidencial llegó al mismo con cuatro horas de retraso por las condiciones meteorológicas y la gente lo esperó ese tiempo, por lo que se comprometió en su momento volver, “por eso estoy con ustedes aquí”.

López Obrador ofreció cumplir con los compromisos que realizó durante su campaña y dijo que trabajará para que el presupuesto permita realizar los programas que se plantearon, pese a la situación económica del país.

Entrevistado al final del primer evento de la gira de agradecimiento que realizará en todo el país, López Obrador detalló: “El país lleva 30 años en bancarrota, desde que se está aplicando la política neoliberal.

“Está bien que yo sea prudente, moderado, que no quiera yo estarle echando la culpa a nadie porque ya nosotros vamos a asumir la responsabilidad; ¿díganme si ha habido crecimiento, si ha habido empleos, si ha habido paz, si ha habido tranquilidad, si ha habido bienestar?”, expuso.