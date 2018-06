Traban proyecto de atención animal

Roberto Aguilar

A causa de que no se le dio el curso requerido en el Congreso del Estado, el proyecto del Centro de Atención Animal se encuentra postergado indefinidamente dijo Francisco Limón Cota.

El director de Salud Municipal de Navojoa manifestó que a pesar de que se gestionó este proyecto por el antecesor director de Salud, Enrique Noriega, quien llevó el proyecto al Congreso, no se le destinó recurso para su ejecución.

“Hay personas que estuvieron en esta legislatura que está por concluir y estuvieron enterados de este proyecto, esperemos que puedan llevarlo a cabo”, declaró.

Respecto a los avances que se tienen con el centro, dijo, ya cuentan con el terreno que fue donado por Oomapasn y está elaborado el proyecto.

“Está muy bien estructurado con un presupuesto de 5 millones de pesos el cual tiene incluido personal especializado e instalaciones adecuadas para pequeñas especies”, destacó, “el terreno está en los márgenes del Río Mayo, falta la voluntad del Congreso del Estado”.

Limón Cota calificó como urgente el Centro de Atención Animal y como grave el problema de los perros callejeros en Navojoa.

“Hay muchos perros callejeros en Navojoa y aquí hacemos un llamado a los dueños para que se hagan cargo de sus mascotas, porque esto no es un problema que genere el Ayuntamiento, es una situación de las personas que no cuidan a sus perros y no les dan la protección adecuada”.

Agregó que atienden varias denuncias en relación al tema, canalizadas por atención ciudadana o muchas veces llegan directamente a la dependencia.

“Lo que hacemos es tratar de encontrar a los responsables de los animales y que se hagan cargo de ellos porque ahorita no podemos capturar a un animal, mucho menos sacrificarlo”.