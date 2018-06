Trabajarán los industriales con quien gane Presidencia

Por: Demian Duarte

Los industriales del país trabajarán con quien llegue a la Presidencia de la República, sin menoscabo de quien sea, porque se trata de aportar al país en materia de su crecimiento y desarrollo, dijo el dirigente nacional de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón.

“La Canacintra no pone cruces o palomita a ningún candidato, somos partidistas, mas no apolíticos, y nosotros seguimos trabajando con nuestra participación nacional, nosotros trabajamos con todos los partidos y con todos los órdenes de Gobierno, y seguiremos trabajando con el que llegue, y buscaremos contribuir a consolidar el desarrollo del país”, apuntó.

El presidente de Canacintra dijo que los empresarios deben tener cuidado con lo que dicen sobre el proceso electoral, porque no se debe cohesionar el voto de manera alguna, aunque dijo que los dichos sobre los modelos de país y los candidatos tiene que ver con la libertad de expresión.

Dijo que en todo caso la estabilidad y la transición están garantizadas por la autonomía de Banco de México, organismo rector de la economía que a su juicio tiene la capacidad de garantizar esas condiciones llegue quien llegue.

Respecto a la disputa arancelaria con Estados Unidos, consideró que el Gobierno Federal reaccionó rápido y bien a la imposición de cuotas arancelarias de manera unilateral de parte los Estados Unidos, y aunque las medidas se contraponen con la expectativa de que la presión termine con esos proteccionismos, la realidad es que con una guerra comercial lo único que estamos haciendo es restarle competitividad a la región de América del Norte.

El dirigente empresarial manifestó que el sector privado y en particular los industrial respaldan al Gobierno de México porque actuó de manera acertada ante lo que consideró son medidas de presión para llegar a un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio que favorezca a los Estados Unidos.

“El detalle es que ese TLC como viene no favorece para nada a México, y nosotros estamos por la postura de no ir a un TLC a cualquier costo, por lo que creo que tendremos que aguantar la presión para llegar a un acuerdo que beneficie a los 3 países”, anotó.

Guillén Mondragón agregó que el problema una guerra de aranceles entre los tres países socios del TLC, es que se debilita a la región, que hoy por hoy es la más competitiva del mundo, situación de la que podrán sacar provecho otras regiones como Asia y Europa, con las que competimos.