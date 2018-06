Trabajarán en Sonora 2 mil menores en verano

Autoriza Secretaría del Trabajo los permisos pero hay también pequeños trabajando sin autorización

Mónica Miranda

Los permisos otorgados por la Secretaría del Trabajo en Sonora a centros laborales para que puedan a emplear a menores de entre 15 y 17 años, se duplican durante vacaciones de verano, de mil 288 que han autorizado de enero a la fecha, esperan que se incremente a 2 mil 576 permisos, indicó Horacio Valenzuela Ibarra.

El secretario del Trabajo dijo que estas solicitudes normalmente se realizan por dueños de supermercados y patrones de campos agrícolas, mismos que solicitan a adolescentes para trabajar, sin embargo la dependencia impone algunas restricciones como: No laborar de noche, con maquinaria o en la intemperie, que deben acatarse para otorgar la autorización.

“Deben de traer una constancia y el niño tiene que ir para darnos cuenta que se encuentra apto para trabajar, nosotros vamos al campo para ver las tareas, el adolescente no puede trabajar a la intemperie, no en la noche y no en tractores y maquinaria peligrosa”.

Y SIN PERMISO

Por otra parte, comentó que en Hermosillo tienen detectados 192 niños que trabajan en cruceros o establecimientos sin permiso de la dependencia, los cuales al ser descubiertos se ponen a disposición de la autoridad de DIF.

Detalló que el año pasado se entregaron en total 4 mil 114 permisos para que menores de edad trabajaran en empresas de distintos giros, de los cuales 2 mil 470 fueron para Hermosillo.

Valenzuela Ibarra, aclaró que hasta el momento, el trabajo formal para menores de edad en Sonora no existe y lo que se entrega es una autorización para laborar de manera temporal, bajo supervisión y con el permiso de los padres de manera temporal.