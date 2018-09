Trabaja en su límite, Organismo del Agua

Rechaza Rodríguez la crisis, pero hay pocos recursos para operar

Por: Fabián Pérez

Aunque el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) no está en crisis, sí trabaja al límite con los pocos recursos que se obtienen por el cobro del servicio, admitió Roberto Rodríguez Castillo.

El gerente de la dependencia explicó que uno de los principales retos que tendrá la próxima administración municipal a partir del 16 de septiembre, es aumentar la recaudación.

Y es que aseguró que dejarán una cartera vencida por el orden de los 600 millones de pesos.

Dijo que lo que ha impedido actuar en contra de usuarios que se reconectan de manera ilegal, es la falta de una personalidad jurídica que, aunque se tiene, no se pudo llevar a cabo.

Destacó que deben aumentarse las penas legales en contra de los usuarios que obtienen el servicio de agua potable de manera ilegal, como ocurre con la energía eléctrica y otros servicios.

Esta administración dejó la personalidad jurídica del Organismo para poder establecer medidas de apremio para que le paguen; el proceso duró más de un año, pero no se completó. Ojalá que el Gobierno que viene tome cartas en el asunto para aumentar la recaudación, añadió.

Expuso que el agua potable es un tema difícil y hasta político, lo que debe deslindarse, ya que está de por medio la seguridad del abasto y la calidad del recurso vital.