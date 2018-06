Torroja y Cuevas se liberan

EL UNIVERSAL.-

Ambos vienen de grupos exitosos: Beto Cuevas, vocalista de la banda chilena La Ley, y Ana Torroja, del trío español Mecano.

Ahora se unen para hacer un dueto que les ayudará, confían, a dejar atrás el fantasma de sus agrupaciones pasadas.

“Es difícil, porque además la gente casi no te deja ser tú mismo y más en el caso de los dos que venimos de dos agrupaciones que han sido historia en la música”, dice Torroja.

“Para mí lo más complicado era tratar de diferenciar a Ana de Mecano de Ana Torroja, intentar encontrar mi sitio, mi estilo y a partir de ahí, podía unirme a Ana de Mecano. Lo más difícil fue hacer entender a la gente que yo no era sólo de Mecano, sino que también era Ana Torroja; creo que ya lo van entendiendo”, comenta con una sonrisa.

Cuevas sabe lo que es eso. El cantante fue la voz distintiva de La Ley, con la que alcanzó fama en los 90 y si bien su atuendo de rockstar sigue intacto, con todo y lentes oscuros, no es así con la forma en que tuvo que encontrar su camino.

“Me pasó algo similar a lo que dice Ana. Uno comienza una carrera con agrupaciones exitosas y no se da cuenta cómo va creando un monstruo que después, cuando uno quiere emanciparse, tomar otro camino o probar nuevas cosas, tiene que competir contra eso. De todas maneras, mi pasado con La Ley lo llevo siempre conmigo porque también fui muy activo en la creación”.

Beto explica que el problema no es el pasado sino el futuro: “No me molesta que me identifiquen como Beto de La Ley, es casi mi apellido, pero evidentemente uno también quiere reinventarse. Si comienzas a hacer siempre lo mismo te quedas plasmado como un catálogo y ya no eres propositivo y ese es el gran desafío que tenemos los artistas que llevamos un buen tiempo en esto”.