Toman Comisaría

Por: Federico Chávez y Francisco Minjares

En apoyo al aspirante a la Comisaría de Cócorit, Francisco Toledo Fuentes, se manifiestan la noche de ayer habitantes de las delegaciones de la Loma de Guamúchil, Tajimaroa, Portón, Tinajera, el Conti y Estación Corral, quienes piden un nuevo proceso.

Toledo Fuentes dijo que dentro de este proceso hubo una serie de irregularidades y campañas negras por parte del Municipio de Cajeme, quienes permitieron la participación de regidores como Rocío Autterio.

Esa persona estuvo acarreando gente en el Portón, Tinajera y Estación Corral a favor de la candidata María Elena Ramírez Calderón, quien ganó las elecciones de una forma mañosa, apoyada por la administración municipal.

“Los funcionarios municipales tenían prohibido meterse en la elección de comisarios y delegados y no se respetó, por ello el proceso lo impugnamos y no permitiremos que Ramírez Calderón llegue a la Comisaría de Cócorit”, dijo.

Señaló que quieren un nuevo proceso en esa comisaría, dijo que de lo contrario se apostarán en Cócorit y no permitirán que este día tome protesta, ya que las pruebas del fraude existen y el secretario, Ascensión López Durán, lo está permitiendo.

DENUNCIAN DESASEO

Pobladores y ex candidatos de las comisarías de Cajeme denunciaron un acarreo descarado de gente y la presunta compra de votos en la jornada electoral del domingo y exigieron a las autoridades que se anulen los resultados y repitan el ejercicio.

Entre los ciudadanos inconformes, un grupo de manifestantes de Esperanza denunció el acarreo de gente al lugar de votación, además alegaron que no hubo un padrón y eso se prestó para que las personas votaran dos veces.

“Estuvieron acarreando gente en camiones, cosa que dijeron aquí que no se iba a hacer, además no hubo un padrón de los esperanceños, sino que el de las boletas estaba escribiendo en nombre de las personas en un cuaderno y el cajón, que era una caja de cartón de huevos, ahí aventaban el voto abiertamente. ¿Merecemos nosotros eso como ciudadanos? Yo creo que no”, manifestó Gaspar García, quien contendió como candidato a la Comisaría de Esperanza. Dijo si no hay respuesta, por lo menos debe quedar asentado para la próxima elección.

Leonel Zamudio Valenzuela, ex candidato de Cócorit, dijo que el proceso estuvo lleno de irregularidades e incluso que hubo gente de la actual administración entregando comida y cerveza para influir en el voto.

El regidor Juan Cota, quien fungió como observador en Esperanza, dijo que a él le consta el acarreo a bordo de la unidad comercial con número 09 sin placa, lo cual ya quedó documentado y está en la Comisión de Comisarías y Delegaciones, de la cual él forma parte junto con otros 11 ediles.

“El acarreo sí me consta, yo lo tengo documentado y ayer mismo abordé ese tema con el operador, hablamos con el delegado del Transporte y lo turnamos a la Comisión, pero compra de votos en Esperanza no hubo, yo estuve muy pendiente de eso, ya ahí habrá que ver con los compañeros que estuvieron en las diferentes comisarías”.

El edil confirmó que toda la mañana del lunes se estuvieron recibiendo manifestaciones de inconformidad de parte de los pobladores de las comisarías, sin embargo, sólo podrán dar seguimiento a las impugnaciones que se presenten por escrito.

Con respecto a una segunda jornada electoral, dijo que, aunque es viable, será la Comisión de Regidores encargada del proceso y el presidente municipal quienes decidan si se llevará a cabo.

Los diferentes grupos de manifestantes fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán.