Todavía no evalúan daños contra viviendas

Apenas se está en la etapa de entrega de despensas, reconoce Sedesol

Por: Mónica Miranda

Una vez que se entreguen los insumos llegados a través de la declaratoria de emergencia solicitada por el Gobierno Estatal, se comenzará con el levantamiento de daños en infraestructura de viviendas por las lluvias de la semana pasada, indicó Alejandro Corral Hernández.

El encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Sonora dijo que actualmente se está realizando la entrega de despensas en comunidades del sur del Estado y posteriormente se procederá al proceso para visitar las casas y a través de evaluaciones se determinarán qué programas aplicarán para dichos hogares.

“Nosotros estamos trabajando con los recursos que se tienen. Obviamente que si tuviéramos más recursos pudiéramos dar mayor atención, pero estamos ahorita trabajando con lo que tenemos, esperando que sean nobles”.

Señaló que el recorte presupuestal en el Gobierno no afectará la aplicación de programas para situaciones de fenómenos naturales, como el ocurrido la pasada semana con la depresión tropical 19-E.

“Los recursos en desarrollo social seguirán siendo de la gente. Se está cuidando el no afectar a la población, el recorte darlo en el sistema operativo del personal de la secretaría, así como de gasolina pero no perjudicar en los problemas de la gente, si no fortalecer”.