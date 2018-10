Toca campana de la victoria contra cáncer

Relata dama su experiencia en el tratamiento contra el mal

Alma Aguilar

A un año que le detectaran cáncer de mama, Olga Alicia Ramos Ochoa, de 53 años de edad, nos comparte su historia en su vivencia a través del padecimiento que sufrió.

“Hace exactamente un año que acudí a realizarme una mamografía, estudios que revisó el oncólogo que asignaron en el IMSS. Me dijo que había salido muy bien de los estudios, que podía estar tranquila”

Con ese diagnóstico se confió. Sin embargo, siguió sintiéndose mal y se veía mal. Fue al pasar un año cuando optó por hacerse el estudio nuevamente, en la misma institución.

“Fui a consulta por el tratamiento de la tiroides y como chequeo de rutina me pasaron a Medicina Preventiva a que me hicieran la exploración y el Papanicolaou. Cuál fue la sorpresa de la enfermera que vio mi pezón hundido y algunas protuberancias e inmediatamente me hizo saber que no estaba bien, que me tenía que ver el médico urgentemente”.

El doctor del consultorio familiar le ordenó que se realizara los estudios necesarios, se los hicieron de carácter urgente y al momento de recogerlos no se los entregaron a su esposo, a quien le informaron que tenía que acudir ella personalmente.

“Llegó mi esposo sin los estudios. Me dijo que yo tenía que presentarme porque al parecer había salido mal, la verdad me asusté, al llevar los estudios con el doctor indicado, me dieron la noticia que efectivamente tenía el padecimiento del cáncer de mama”.

EL TRATAMIENTO

Inmediatamente después del diagnóstico, la paciente inició el tratamiento. “Ingresé al Seguro y la doctora Flores me mandó a hacer la biopsia y me dijo: “no le voy a mentir, usted tiene cáncer, pero lo vamos a confirmar a base de este estudio”. Ya con el resultado en mano, la especialista le confirmó que padecía la enfermedad y que posterior a eso se iniciaría con el tratamiento adecuado para combatirlo.

“Iba acompañada de mi esposo y mi hija. Lo primero que dije fue que sea lo que Dios quiera, lloré y grité, acompañada de mi familia, me desahogué, sólo me encomendé a Dios y le pedí que se hiciera su voluntad. Me encomendé a Él”, platica.

El proceso de atención fue muy rápido. Inició con la operación y ya una vez recuperada, inició con el tratamiento de las quimioterapias y radioterapias. Recibió 8 quimos, una cada 21 días, proceso que no le fue difícil ya que después de cada tratamiento y con el reposo indicado podía seguir su vida normal sin dificultades.

Posterior a la operación y proceso de las quimios y radioterapias, llevará un tratamiento por cinco años, el cual consiste en tomar medicamento diariamente, así como un chequeo periódicamente con estudios generales para estar al pendiente de su salud y de que la enfermedad no se vuelva a desarrollar.

APOYO FAMILIAR

La familia fue su más grande apoyo, principalmente sus padres que siempre estuvieron moral y físicamente con Olga, así como sus hermanos, sin dejar de lado a sus hijos que hasta el día de hoy están al pendiente de su salud y su bienestar.

“Mi fortaleza y actitud es lo que a ellos los hizo sentir fuertes y vivir la enfermedad a mi lado dejándoles una experiencia y aprendizaje”.

Después del periodo de tratamiento y atención médica, proceso en el que se recuperó rápidamente, los doctores de cabecera le dieron la noticia que estaba libre de cáncer, lo cual le dio mucha felicidad y que compartió con su familia.

Después de la difícil lucha contra el padecimiento, al día de hoy Olga se siente bendecida y fortalecida. “He aprendido a sobrellevar la vida, valoro más todo lo que hay a mi alrededor pero principalmente a todos tus seres queridos, porque sabes que en cualquier momento nos podemos ir”.

Olga Alicia a través de su experiencia dice: “A todas las mujeres, no tengan miedo de afrontar este tipo de enfermedades, siempre de la mano y confiados de Dios. Hay que afrontar la situación, sea cual sea. Nos asusta la palabra cáncer, pero en realidad detectarlo a tiempo es curable”.

Para finalizar, la sobreviviente de cáncer agradece inmensamente a los doctores que la atendieron, doctora Flores y doctor Pérez así como a Rafita y Daniel de quimioterapias. “Todo mi respeto y que sigan con esa bonita actitud que tienen para atender a los enfermos, que para mí siempre fueron unos ángeles, que Dios me los bendiga”, finalizó.