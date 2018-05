Tildan de ineficiente, recolección de basura

Por: Roberto Aguilar

Desde hace algún tiempo, en la Colonia Sonora, el servicio de recolección de basura es ineficiente, aseguran vecinos del lugar.

La basura amontonada queda en algunas calles después de haber pasado el camión recolector, lo que causa contaminación y la molestia de los vecinos.

“Los desperdicios se riegan por la calle y despiden olores desagradables”, señalaron los colonos.

Puntualmente los vecinos sacan la basura antes que pase el servicio, pero los empleados sólo se llevan una parte de los desechos y la otra la dejan tirada, lo que ocasiona que sirva de alimento para los perros, que la desparraman.

“Cuando nos llega la época de lluvias, las calles se ponen terribles, la basura está completamente regada y cuando pasamos con los autos no la vemos y la esparcimos más de lo que ya estaba”, dijo Esteban Matuz.

En ocasiones, cuando le dicen a los trabajadores que se lleven toda la basura, piden dinero y si no se les da, tratan mal a los vecinos.

“Una vez le dije que si se podía llevar toda la basura y me pidió para los refrescos y le dije que no traía dinero y me insultó diciendo que entonces no le exigiera un buen servicio”, señaló Sofía Solís.

Los ciudadanos pidieron a las autoridades que atiendan el problema, pues perjudica a muchas familias.

“Los encargados del servicio de recolección de basura deben estar pendientes de lo que hacen los trabajadores, porque muchas veces no se llevan toda la basura que sacan los ciudadanos en los días que les corresponde pasar”, señalaron las amas de casa.

“Tienen la culpa las autoridades por no hacer bien su trabajo, pero también hay que crear conciencia en las personas para que no contaminen”, comentó Manuel Zapata.