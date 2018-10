Tienen una alberca, pero de aguas negras

Solicitan vecinos les ayuden a solucionar este problema en la Municipio Libre

Por: Oviel Sosa

Los patios de las casas marcadas con el número 1314 y 1326 están inundados de aguas negras, producto de una tubería de drenaje sanitario que se encuentra averiada, manifestaron personas que radican en la calle Rafael Ramírez, entre Carlos M. Calleja y Enrique Pestalozzi, en la colonia Municipio Libre.

Tal situación tiene más de dos meses, lo que ha originado que el derrame fluya por las coladeras de las viviendas, al encontrarse el drenaje tapado; no obstante, el problema es más notorio en dichos hogares, en los que el agua invade todo el patio.

Las personas señalaron que al estar corriendo el agua por debajo del pavimento, debido al daño de una tubería, hace alrededor de una semana se formó un hoyo en la calle, el cual sigue creciendo.

“Hemos hecho el reporte, principalmente las personas que viven en las casas más afectadas. Sí han venido de Oomapas, pero nomás checan y se van. Queremos que resuelvan el problema porque no aguantamos la peste y los mosquitos”, expresó el vecino Víctor López.

Los ciudadanos afectados solicitan la intervención por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme, para que no dejen pasar más tiempo, pues al estar el drenaje colapsado, los hogares que se ubican en el sector van a presentar la misma problemática.