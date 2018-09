Tienen casetas desde hace 3 meses

Frente por Libre Tránsito señala que no dejarán la lucha

Por: Federico Chávez

Con una cooperación de 10 ó 20 pesos, los manifestantes por el libre tránsito se mantienen a casi tres meses apostados en las cuatro casetas de cobro de la Entidad.

Entrevistados, los manifestantes, entre hombres y mujeres en la caseta de Fundición, expresaron que no cesaran en su lucha por el libre tránsito de la carretera Internacional México 15 de Sonora, a pesar de las presiones de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y el Gobierno del Estado.

Los puntos de peaje se mantienen tomados desde Hermosillo hasta Navojoa, y expresaron que no desean ninguna caseta en Sonora, ya que el artículo 11 de la Constitución es muy claro y establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, dijeron.

Mediante un volanteo que entregan a los vacacionistas y población en general que transita por esos largos 300 kilómetros desde Hermosillo hasta Navojoa, los manifestantes, que no dieron su nombre por temor a ser detenidos y sólo se hacen llamar Frente por el Libre Tránsito, comentaron que de igual forma exigen la salida de diputados plurinominales, locales y federales, y senadores, ya que no son elegidos por el pueblo.