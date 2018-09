Tienen camioneros horas de descanso

Ente el cierre de la carretera, tuvieron que esperar a que bajara el agua

Oviel Sosa

“Salí a las 6:00 horas de Los Mochis. Me dirijo a Nogales a llevar desechables, pero al llegar a la desviación a Bácum me topé con que el trafico estaba paralizado, por lo que no pude seguir el trayecto”, manifestó Ernesto Villareal, chofer de un camión de carga.

Paralelo a la hora que se cerró ese tramo de la carrera Internacional México 15, el chofer sin saber la situación que se estaba presentando al sur del Estado de Sonora, partió con rumbo a citada ciudad fronteriza.

Un filtro encabezado por una unidad de Caminos y Puentes Federales se instaló en la desviación de Bácum, debido a que 8 kilómetros al norte, la vía estaba invadida de agua producto de las lluvias que se registraron a causa de la depresión tropical 19 E, las cuales provocaron que se desbordaran dos.