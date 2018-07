Tiene Navojoa 2 mil baches: LV

Secretario de Infraestructura afirma que sólo en la calle Ferrocarril hay mil hoyancos

Ma. Guadalupe Vázquez

El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en Navojoa reveló que hasta el momento contabilizan más de 2 mil baches en toda la ciudad.

Leobardo Vidal Tellechea explicó que en esta temporada de lluvia se han incrementado los baches en las calles pavimentadas de la ciudad.

Informó que las rúas que presentan mayor número de baches son desde el bulevar Centenario a las vías del Ferrocarril.

Así como de la calle Ferrocarril a la Mariano Escobedo, hasta el Parque Infantil, en donde estiman alrededor de mil baches y mil más en el resto de la ciudad.

“Aunque el asfalto es muy limitado, harán esfuerzos para rehabilitar los más que se puedan, pero el agua no ayuda mucho”, indicó.

Detalló que tienen que comprar el asfalto y lo hacen sólo cuando las dos plantas de Navojoa lo producen, por lo que a veces se complica porque no cuentan con el material.

Recordó que en estos últimos días no se ha podido trabajar en la rehabilitación de las calles dañadas debido a que no han trabajado las refinerías en el sur del país y por lo tanto las dos plantas locales no han producido.

Expuso que en cuanto llegue el material una de las calles que será rehabilitada será la Lázaro Cárdenas, que es de los principales accesos a la ciudad.

Posteriormente, dijo, trabajarán en la Huatabampo, Guaymas, Quintana Roo, calle Ferrocarrill, entre otras.

Subrayó que la intención es dejar en óptimas condiciones la mayoría de las calles que han sido afectadas, antes de que concluya esta administración municipal.