Tiene Hermosillo 700 “aviadores”

Desconocen nuevas autoridades sobre contratos con esas personas

Por: César Fraijo

Más de 700 “aviadores”, de los que se desconoce si tienen contratos de honorarios o algún puesto de confianza, existen en el Gobierno Municipal de Hermosillo, denunció Célida López Cárdenas.

La presidenta municipal electa por Morena dijo que a partir del 16 de septiembre iniciarán con las investigaciones necesarias, ya que son muchos y la actual administración no ha presentado lista alguna de las personas que laboran en el Ayuntamiento.

“Sabemos que son poco más de 700 personas, pero no tenemos el monto claro de los de honorarios. Los ‘aviadores’ también pueden tener puestos de confianza; también hay que saber si siguen vivos los mil pensionados”, expuso la ex legisladora.

Sobre el proceso de entrega-recepción con la administración que encabeza Angelina Muñoz Fernández, la presidenta electa de la capital de Sonora señaló que es más la información oculta que la entregada.