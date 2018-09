Temen ir a Grito, por la violencia

Aunque hay un apego a las tradiciones, inseguridad y mal Gobierno merman ánimo en la población

Por: Michel Inzunza

Aunque el director de Acción Cívica Municipal, Héctor Majulio Mares, afirmó que la seguridad está garantizada durante el Grito de Independencia, algunos ciudadanos consideran no asistir a la ceremonia debido al clima de violencia que se vive en el Municipio.

A pesar de ello, el Gobierno Municipal espera en la plaza Álvaro Obregón una asistencia de 32 mil personas, quienes disfrutarán de juegos pirotécnicos y la quema del castillo.

En un sondeo realizado en el primer cuadro de la ciudad por Diario del Yaqui, los ciudadanos expresaron los deseos de asistir al evento y el orgullo que tienen de pertenecer a tierras cajemenses.

Jorge, un joven artista de la ciudad, expresó: “Sí voy a ir al Grito y me siento más o menos orgulloso de ser obregonense porque hay mucha violencia y eso muchas veces induce a los muchachos”.

Daniela Calles, quien se desempeña como enfermera, indicó que “Normalmente no acudo al Grito por lo peligrosa que está la ciudad, porque me da miedo que algo pueda pasar ahí en ese momento, con tanta aglomeración de personas; la verdad sí me siento muy orgullosa de ser cajemense”.

Diego Labrada, empleado de una empresa galletera, explicó que sí le gustaría asistir en compañía de su familia al Grito de Independencia, desafortunadamente esa noche tendrá que trabajar. Manifestó sentirse feliz de ser cajemense porque en esta tierra nació y sus padres le inculcaron las tradiciones sonorenses.

María Cázares indicó que “no hay nada que celebrar, pues hay una total violencia, calles hechas pedazos y destrozadas; con la inseguridad, no hay más”.