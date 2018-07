Temen en LEA a los malvivientes

La oscuridad impera en ese asentamiento humano al sur de la ciudad

Oviel Sosa

“Caminaba por la calle en la tarde-noche. Me dirigía rumbo a mi casa cuando me percaté que un sujeto me seguía. Alcancé a ver que traía un machete, por lo que apresuré el paso y llegué con una vecina para evitar que me asaltara”, relató una señora de la colonia Luis Echeverría, sector que, de acuerdo con sus moradores, vive un problema severo de inseguridad.

Los vecinos del sector, ubicado al sur de la ciudad, a un costado de la colonia Russo Vogel, manifestaron que las calles están oscuras, porque muchas lámparas no prenden, lo que es aprovechado por malvivientes para cometer sus fechorías.

“Hace días, a un lado del parque, un vagabundo quiso violar a una niña. Lo bueno que nos dimos cuenta y se la quitamos”, expresó una habitante.

El parque se ubica por la calle 9, entre calle 16 y calle 17, y a un costado está una cancha de básquetbol.

Ese sitio recreativo por las noches está oscuro, porque ninguna de las lámparas que están instaladas funciona, además de que hay dos tomas de agua potable donde brota el líquido porque sus mangueras están rotas, por lo que el líquido se está desperdiciando, mientras que en otras partes de la colonia la gente reclama que no cuentan en sus hogares con el servicio.