Temen circular en la carretera

Diariamente automovilistas esquivan accidentes en el trayecto a Esperanza

Por: Fabiola Navarro

Quienes deben transitar diariamente por la carretera Federal México 15 (Internacional) en el tramo Obregón-Esperanza, deben esquivar en lo posible los accidentes a los que están expuestos desde que se iniciaron los trabajos de modernización de la rúa federal.

Actualmente, el carril de norte a sur presenta varias desviaciones por que el otro cuerpo de la carretera está en reparación en ciertos tramos, por lo que los automovilistas deben enfrentarse al peligro que representa que choferes de trailer y unidades de carga pesada se atraviesen.

“Iba por la carretera a mi trabajo, era poco antes de las ocho de la mañana, y como un tramo antes de llegar al puente del Bordo Nuevo donde se convierte en dos sentidos, un trailero se me fue metiendo hasta que me sacó de la carretera y tuve que bajarme a la altura de la base de la Policía Estatal. Pero no es la primera vez que me ocurre, esto pasa frecuentemente”, explicó Lidia Acosta, vecina de Villa Bonita.

Por su parte, un residente de la calle Paseo del Valle, de la misma colonia y de nombre Heriberto García, comentó que al regresar de su jornada laboral el pasado martes cerca de las siete de la tarde, el chofer de un camión de mina le invadió carril.

“Se me fue metiendo hasta que estuve a punto de chocar. El chofer no tenía excusa de que no me veía, tengo una camioneta grande, él supo en todo momento que me estaba invadiendo el carril, esto fue antes de dar vuelta para la colonia”, explicó.