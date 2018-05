Temen al desempleo futuros profesionistas

Por: Roberto Aguilar

Una gran cantidad de nuevos profesionistas acaba de salir en búsqueda de una oportunidad laboral. La triste realidad, y es a lo que le temen todos ellos, es el gran índice de desempleo.

Navojoa tiene una gran “fuga de cerebros”, como le llaman algunos directivos escolares, al ver la situación local donde no hay plazas de trabajo y los recién egresados terminan mudándose del Municipio.

Pues con este panorama económico que muestra el 2018, muchos recién egresados de las diferentes universidades de Navojoa están fijando sus metas en otros estados o, incluso, en otros países.

La triste situación que comentan muchos profesionistas, es que tantos años estudiando una profesión y gran parte de ellos termina trabajando en todo, menos en lo que se prepararon.

Ángel Edgardo Valenzuela Ramírez acaba de egresar del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) como ingeniero en software. Se siente preparado para ejercer su profesión, pero su principal temor en este momento es no poder conseguir trabajo en alguna empresa de la región.

Hace cinco años, cuando Ángel iniciaba su carrera, el futuro era prometedor, pues aseguraban los empresarios y los diferentes estudios de mercado de profesionistas, que la ingeniería en software era la necesidad del mercado y su contratación prácticamente estaba asegurada.

“Hoy, la realidad es que las industrias en la región están en un pozo y no encuentra la salida. Podemos ver que la tendencia en los siguientes años está dictada, manufactura delgada. Las contrataciones de profesionistas para los procesos de producción se reducirán un 30 por ciento más”, expresó.

Así, la posibilidad de que Ángel sea contratado en los próximos meses, es limitada.

El Instituto Estatal del Empleo (IEE) asegura que anualmente se integran a la Población Económicamente Activa (PEA) entre 800 y mil 200 egresados de diferentes universidades de Sonora y los espacios para profesionistas universitarios en las industrias está limitado a no más de 30.

Ante esta situación, así como Ángel, que está a punto de culminar sus estudios y se siente limitado de no visualizar un fututo en su lugar natal, muchos próximos egresados se ven en el mismo limitante.