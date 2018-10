Temen al dengue

Hay excesiva acumulación de llantas en negocios de la calle Cócorit

Fabián Pérez

Un llamado a Ecología y a la Secretaría de Salud hizo Julia Dennis Padilla, ante el riesgo de que se puedan presentar los primeros casos de dengue por la excesiva acumulación de llantas en un negocio ubicado por el bulevar Sonora, sobre la calle Cócorit.

La querellante dijo que, aunque ya interpuso la queja y la denuncia hace seis meses ante las autoridades correspondientes, la parte posterior del local sigue llena de neumáticos en desuso.

“Los vecinos vivimos con el temor de que se empiecen a criar y reproducir los mosquitos, principalmente por la acumulación de llantas en este negocio”, externó.

Sostuvo que esto es un foco de riesgo para la crianza de los insectos, principalmente el que transmite el dengue.

“Ninguna de las tres autoridades ha podido atender nuestro llamado. He acudido a las instancias en calidad de ciudadana, pero no me han podido dar una respuesta”, indicó.

En la oficina de Control Sanitario, aseveró, le comentaron que este problema le compete a Ecología y ésta, a su vez, le dijo que le corresponde a la Secretaría de Salud.

“Nada más me han traído de un lado para otro y de vuelta en vuelta. Lo más lamentable es que no sólo yo tengo este problema, ya que hay muchos establecimientos que se dedican a desponchar llantas,” aseguró.

“Hago un llamado a las autoridades de Salud para que se pongan a trabajar y atiendan como es debido a la ciudadanía, que somos los que les pagamos. No es posible que en los centros de trabajo donde deben estar, no se encuentren nunca, como es el caso de la mal llamada Oficina de Control Sanitario,” criticó.