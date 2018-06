Temen a los apagones

Cada que llueve las colonias se quedan sin energía eléctrica, afirman vecinos

Por: Roberto Aguilar

Es común escuchar entre los vecinos que cuando llueve ya esperan que se vaya la luz, y esta situación es el pan de cada día en Navojoa en las temporadas de lluvia.

El detalle es que en verano, cuando ocurre esto, se resiente más un apagón, ya que la gente pasa gran parte del día bajo el resguardo de cuartos refrigerados.

La señora Lourdes Barrera López mencionó que es algo difícil y que es un problema, pues para los que salen a trabajar diario y temprano, el quedarse sin luz afecta su rendimiento, además que niños y adultos mayores son propensos a deshidratarse.

“Yo vivo muy cerca del asilo de ancianos y la verdad, cuando llueve y se va la luz por un tiempo, se escucha cómo sufren los calores. No me quiero imaginar con estos cortes, porque ahí no hay plantas de luz, entonces podrían deshidratarse”, comentó.

La joven Berenice Félix dijo que es algo que afecta, principalmente, por el calor que estamos viviendo y se necesita la energía para prender los aires acondicionados.

“Me parece que deben buscar soluciones más rápidas a estos problemas, por el calor que estamos viviendo. Necesitamos la luz para no deshidratarnos o enfermarnos”, expresó.