Tarimas terminan en muebles

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Con segueta y lija en mano, Paúl Alonso Robles Miranda, de 23 años, le da forma a tarimas de madera.

Mencionó que ha logrado realizar diversos muebles domésticos, con creatividad.

“Fue algo que se me ocurrió. Yo no tenía sala ni barrita y empecé a ver opciones y me salió esto de la tarima. Entonces ya busqué a alguien que me pudiera aventar tarimas y ya me fui ingeniando y pude sacar una sala de puras tarimas”, comentó.

Indicó que las tarimas de maderas que son desperdiciadas por algunos comercios, él las aprovecha muy bien.

Actualmente cursa la universidad y culminando sus estudios, analiza poner un negocio en grande.

Resaltó que elabora mesas, sillas, barras para cocina, closets, salas, muebles que en tan solo un día arma debido a su agilidad.

Destacó que “sólo bastan dos herramientas y las tarimas de madera para hacer esta obra de arte con material reciclado”.