También Día del Padre tiene mucha aceptación

Acuden al Centro de la ciudad en busca de un regalo para papá

Oviel Sosa

Esos héroes que todos los días salen a trabajar en busca de llevar el sustento a su hogar con la encomienda de brindar estabilidad a su familia. Tal vez no se cuente con el dinero suficiente porque las condiciones económicas no son las óptimas, pero una sonrisa, una caricia y un abrazo de su hijo o hija es el mejor pago que no tiene precio material, porque el valor que representan esos gestos nutren el corazón y une más su relación.

Papá una palabra sencilla que se pronuncia rápido, pero que se requiere de una vida para comprenderla. Un padre puede ser recto, pero no porque busque limitar a su hijo o hija, sino porque entiende que en esa rigidez esta la madurez que se necesita para que sus hijos encuentren el camino que los lleve a ser productivos.

Un padre es aquel que ofrece respaldo, cariño, comprensión, educación, techo, las herramientas necesarias para que sus hijos las utilicen y construyan sus propias vidas y en un futuro, cuando ellos tengan a sus propios hijos, basen su formación en los valores que les implementaron y que algún día sus padres les inculcaron.

Un padre bueno y bondadoso genera respeto, puede haber complicaciones, dificultades y adversidades que generen conflictos por que la vida a veces suele ser así, pero al final del día, esos pasajes son propios de una relación que en vez de deteriorarse se fortaleza, porque un verdadero papá busca siempre la felicidad de su hijo, aunque existen ocasiones que para llegar a ella primero hay que librar ciertos sacrificios.

En el primer cuadro de Ciudad Obregón el sábado se percibió un día atípico, en la víspera del Día del Padre. Las tiendas de ropa, de sombreros y objetos propios para ser un obsequio para un papá lucieron concurridas.

“Las ventas se disparan en un 50 por ciento, los sombreros se han vendido muy bien”, comentó, un empleado de una tienda de ropa vaquera del Mercado Municipal.

En algunos puntos del centro los padres se mostraron entusiastas con motivo de la celebración de su día y con orgullo caminaron de la mano o abrazados de sus hijos.

“La intención es pasar un rato agradable en compañía de la familia”, expresó Juan Nolasco, vecino de la Urbi Villa.

La familia un bastión de la sociedad donde un papá representa una pieza vital para que esta tenga cimientos estables que puedan otorgar seres humanos respetuosos y con sentido humano.

Este Día del Padre, Diario del Yaqui les desea a esos héroes llamados papás que pasen un momento lleno de alegría, dicha y diversión que sirva para reforzar los lazos que los entrelazan con su familia y que los catapulta a ser considerados por sus hijos como ejemplos de vida por sus consejos, experiencias y enseñanzas.