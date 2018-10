Sushi This Way, campeón categoría Premier de basquetbol

Por: Joel Luna

La escuadra de Sushi This Way se alzó con el título en el basquetbol Municipal categoría Premier, al vencer a la escuadra de Transportadora Obson, por pizarra de 104-78.

Fue un partido de un solo lado, comandado por el capitán de Sushi this Way, Luis Angulo.

Cuando el conjunto de Transportadora Obson, comandada por Leonel Peralta, quería meterse al cotejo, el rival apretaba y ponía tierra de por medio.

Al término del juego, los mejores en la duela por los ganadores fueron Manuel Soto, con 20 puntos, su hermano Édgar Soto, con 36 unidades, y Luis Angulo con 12 unidades.

Por el lado de los perdedores, Israel Salinas cerró con 15 puntos, y Marco Trejo con 18.

PREMIACIÓN

Al término del choque final se premió a lo mejor de la temporada recién concluida.

El campeón canastero fue Édgar Soto, de Sushi this Way; el campeón de tiros de tres fue Alfonso Colorado, de Tu Fresa; el más valioso de la final fue el capitán Luis Angulo.

También se otorgó el trofeo de tercer sitio para Nutrezo, así como los respectivos trofeos para el campeón y sub campeón.