Susana Zabaleta espera unas elecciones justas

EL UNIVERSAL.-

Para la cantante Susana Zabaleta, la gente tiene más miedo que nunca en este proceso electoral, y no es de una situación gratuita.

“Pienso que tiene qué ver con nuestro pasado, con lo que hemos vivido, ya nadie cree en nada en este momento. Espero que lo que venga sea lo justo porque también hemos vivido muchos resultados que no han sido ciertos, hemos estudiado esos pasados y ha sido muy triste. Yo espero que pasemos a la historia por una decisión del pueblo, por lo que nosotros elijamos y no como siempre ha pasado, por ese verde, blanco y rojo (refiriéndose al Partido Revolucionario Institucional), que se apropiaron de nuestra bandera, ¡qué poca madre!”, expresó.

La cantante aseguró que no estará en algún cierre de campaña porque no está de acuerdo en que los artistas demuestren públicamente sus preferencias. “Ni por todo el oro del mundo cantaría yo para algún partido. Yo no pertenezco a ninguno y se me hacen nefastas las personas que dicen en lo que creen. Creo que para respetar a nuestro público nunca hay que decir en lo que uno cree porque mucha gente nos sigue, es como inducir.