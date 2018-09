Surte efecto protesta

Vecinos de la Urbi Villa se plantan en bulevar Antonio Caso

Por: Michel Inzunza

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio respuesta a los vecinos de la colonia Urbi Villas, quienes la mañana del martes bloquearon la avenida Antonio Caso para manifestarse debido a la falta de energía 220 en el sector.

Debido a las lluvias registradas durante la semana pasada, el cableado subterráneo sufrió afectaciones, las cuales no pudieron ser resueltas en poco tiempo por personal de la CFE.

Durante el sábado y domingo alrededor de 20 familias contaron sólo con energía 110, por lo que no pudieron utilizar aires acondicionados y debieron dormir en patios y apoyados con ventiladores.

En busca de una contestación, los vecinos bloquearon el acceso a la colonia Urbi Villas, a la altura de la calle avenida Real de la Hacienda.

De no haber respuesta, la señora Clarisa López Pereira anunció un plantón en las instalaciones de la CFE, ubicada en las calles 5 de Febrero y Guerrero, movilización que no será necesaria.